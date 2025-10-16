Адміністрація Трампа дозволила таємні операції ЦРУ у Венесуелі

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) Сполучених Штатів отримало повноваження проводити приховані операції у Венесуелі, спрямовані зокрема проти її лідера Ніколаса Мадуро.

Про це спершу написало видання The New York Times, посилаючись на коментарі американських чиновників, а потім підтвердив Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналіста в Білому домі.

ЦРУ вже давно і так має повноваження співпрацювати з урядами країн Латинської Америки з питань безпеки та обміну розвідданими. Так США працювали, до прикладу, з мексиканськими чиновниками у боротьбі з наркокартелями. Але ці повноваження не дозволяють агентству проводити прямі операції зі знищення.

Нові повноваження дозволять ЦРУ проводити смертельні операції у Венесуелі та низку операцій у Карибському басейні. Раніше, нагадаємо, США били по венесуельських суднах, які Штати вважають частиною наркотрафіку.

Президент Трамп сказав, що дав дозвіл ЦРУ втручатися у Венесуелу з двох причин.

По-перше, влада Венесуели, за його словами, вивезла своїх в'язнів до США, ті перетнули кордон. Імовірно, Трамп мав на увазі заяви своєї адміністрації, що члени тюремного угруповання "Трен де Арагуа" були відправлені до США для вчинення злочинів. У березні президент США оголосив їх терористичною організацією.

Друга причина "зеленого світла" для ЦРУ, як каже Трамп, — це наркотрафік з Венесуели до Сполучених Штатів, з яким Венесуела не бореться.

Зрештою, Трампа спитали, чи має ЦРУ повноваження усунути Мадуро.

"Для мене це несерйозне питання і було б несерйозно на нього відповідати. Але я думаю, що Венесуела відчуває тиск. Ми не допустимо, щоб нашу країну зруйнували", — відповів лідер Америки.

Проте він натякнув на наземні операції: "Ми, безумовно, зараз розглядаємо питання про землю, тому що ми дуже добре контролюємо море". Поки невідомо, чи планує вже ЦРУ якісь конкретні діяння.

На початку жовтня Трамп доручив своєму спецпосланнику Річарду Гренеллу припинити контакти з Венесуелою. Штати готові до загострення з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро через наркотрафік.

Що відомо про атаки США по суднах, які ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків. 14 жовтня на ще одному судні від ударів армії США загинули троє людей.

Тим часом Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.

"Будь-які удари по території Венесуели стали б значним ескалацією конфлікту. Після кількох ударів по човнах адміністрація наголосила, що операції проводилися в міжнародних водах, — є в роз'ясненні.

9 жовтня уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.