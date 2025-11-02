США відновлюють закинуту військову базу біля Венесуели — Reuters

Збройні сили Сполучених Штатів модернізують давно покинуту колишню військово-морську базу часів Холодної війни в Карибському басейні, що свідчить про підготовку до тривалих операцій, які можуть допомогти підтримати можливі дії всередині Венесуели.

Про це пише Reuters.

Згідно з фотографіями, зробленими Reuters, 17 вересня на колишній військово-морській базі Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико, яку ВМС закрили понад 20 років тому, тривали будівельні роботи зокрема розчищення та відновлення рульових доріжок, що ведуть до головної злітно-посадкової смуги.

До виведення ВМС з бази у 2004 році, база Рузвельт-Роудс була однією з найбільших військово-морських баз США у світі. За словами одного з американських чиновників, база має стратегічне розташування та пропонує великий простір для збору обладнання.

Військові ящики та намет стоять на злітній смузі колишньої військово-морської бази Рузвельт - Роудс у Сейбі, Пуерто-Рико, 29 жовтня 2025 року. REUTERS/Ricardo Arduengo

Окрім модернізації можливостей бази Рузвельт-Роудс, США будують об'єкти в цивільних аеропортах Пуерто-Рико та Сент-Круа на Віргінських островах США. Обидва розташовані приблизно за 500 миль від Венесуели.

Reuters поспілкувалося з трьома американськими військовими чиновниками та трьома морськими експертами, які заявили, що нове будівництво в Пуерто-Рико та на Віргінських островах свідчить про підготовку, яка може дозволити американським військовим проводити операції всередині Венесуели. Президент Венесуели Ніколас Мадуро неодноразово стверджував, що США сподіваються усунути його від влади.

Протягом останніх двох місяців Reuters фотографувало військові бази США та переглядало супутникові знімки, дані відстеження суден і польотів, а також публікації в соціальних мережах. Агентство також відстежувало переміщення військових кораблів США за допомогою репортажів з місць подій та фотографій і відео з відкритих джерел.

Нарощування військової присутності США в Карибському басейні розпочалося в серпні з прибуття військових кораблів, атомного підводного човна, винищувачів та літаків-розвідників.

Ударна група авіаносців "Форд", що налічує приблизно 10 000 військовослужбовців, десятки літаків і систем озброєння, виходить з Адріатичного моря. Згідно з супутниковими знімками та даними відстеження суден, один з есмінців "Форда" покинув Гібралтар 29 жовтня.

Розбудова баз у Карибському басейні

За словами експертів, опитаних агентством, модернізація рульових доріжок на Рузвельт-Роудс може свідчити про те, що занедбана колись база готується приймати велику кількість винищувачів та вантажних літаків, які будуть дуже інтенсивно здійснювати польоти. Окрім реконструкції рульових доріжок, Reuters спостерігало за встановленням переносних засобів забезпечення повітряного руху та іншого мобільного обладнання безпеки.

Reuters також виявило значні зміни в аеропорту імені Рафаеля Ернандеса, другому за завантаженістю цивільному аеропорту Пуерто-Рико. До середини жовтня американські військові перекинули туди засоби зв'язку та мобільну вежу управління повітряним рухом, які зазвичай використовуються для координації напливу літаків у зонах бойових дій або після стихійних лих.

Американські військові Humvee, оснащені комунікаційним обладнанням та мобільною вежею управління повітряним рухом, припарковані в аеропорту Рафаеля Ернандеса? Пуерто-Рико, 15 жовтня 2025 року. REUTERS/Ricardo Arduengo

За словами військових експертів, мобільні вежі управління повітряним рухом використовуються для координації більшої кількості літаків, що рухаються в регіоні та з нього.

Також супутникові знімки свідчать, що в аеропорту ведеться будівництво сховища боєприпасів.

Експерти, з якими спілкувалося Reuters, сказали, що наразі незрозуміло, які саме боєприпаси там можуть зберігатися, але на їхню думку, "їх можна було б використати найближчим часом для операції проти Венесуели". Водночас, аналітики зазначають, що цей об'єкт також може сигналізувати про довгострокове планування операцій проти наркокартелів.

На сусідньому острові Санта-Круа супутникові знімки, зроблені у вересні та жовтні, також показують будівельні роботи в цивільному аеропорту.

На знімках з аеропорту імені Генрі Е. Рольсена видно активне будівництво поблизу перону, де паркуються та обслуговуються літаки. За словами офіційних осіб США, покращення перонів може дозволити більшій кількості військових літаків США паркуватися та заправлятися.

Що відомо про атаки США по суднах, які ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків.

Тим часом Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.

9 жовтня уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.

23 жовтня Венесуела розгорнула 5000 зенітних ракет російського виробництва "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони.

24 жовтня президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив проти "божевільної війни", оскільки ескалація військової кампанії США призвела до різкого зростання напруженості.