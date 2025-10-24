Стратегічна авіація Військово-повітряних сил США провела демонстраційні маневри, що нагадували пускові, поблизу Венесуели.

Про це 23 жовтня повідомили кілька військових оглядачів, зокрема Conflict Radar, опублікувавши відповідну мапу.

За їхніми даними, у цих польотах брали участь стратегічні бомбардувальники-ракетоносці B-1 Lancer.

Одночасно до кордонів Венесуели прямував спеціальний літак Bombardier E-11A американських ВПС — повітряний центр бойового управління.

Також у тому ж районі здійснював патрулювання літак Lockheed WC-130J, який веде розвідку метеорологічних умов.

Офіційно про мету цих маневрів поблизу Венесуели влада Сполучених Штатів не повідомляла.

Наприкінці вересня очільник Білого дому Дональд Трамп погрожував наркодилерам з Венесуели "знищенням", звинувативши у наркотрафіку до США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Що відомо про атаки США по суднах, які, ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен із Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків.

У відповідь Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.

9 жовтня уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.