Мадуро закликав Трампа уникнути "божевільної війни"

Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив проти "божевільної війни", оскільки ескалація військової кампанії США призвела до різкого зростання напруженості.

Про це пише France 24.

"Так, мир, так, мир назавжди, мир назавжди. Ні божевільній війні, будь ласка!" — сказав Мадуро англійською мовою на зустрічі з профспілками, що підтримують лідера.

Коментар Мадуро пролунав після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що він санкціонував таємні операції проти південноамериканської країни й також розглядає можливість наземного втручання в рамках військової кампанії, спрямованої, за словами Вашингтона, проти наркоторговців у Карибському басейні та Тихому океані.

"Ми знаємо, що ЦРУ присутнє у Венесуелі. Вони можуть розгорнути — я не знаю, скільки — підрозділів, пов'язаних з ЦРУ, для таємних операцій, але будь-яка спроба буде марною", — заявив міністр оборони країни Володимир Падріно.

Наприкінці вересня очільник Білого дому Дональд Трамп погрожував наркодилерам з Венесуели "знищенням", звинувативши у наркотрафіку до США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Що відомо про атаки США по суднах, які, ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен із Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків.

У відповідь Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.

9 жовтня уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.