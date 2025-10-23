Венесуела розгорнула 5000 російських ракет, щоб протистояти США

Венесуела розгорнула 5000 зенітних ракет російського виробництва "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони. Ця заява пролунала на тлі зростання напруженості через військове розгортання США в Карибському басейні.

Про це повідомив президент Венесуели Ніколас Мадуро, передає CNN.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що розглядає військові дії у Венесуелі як частину кампанії боротьби з наркоторгівлею та зусиль щодо усунення Мадуро від влади.

"Будь-яка військова сила у світі знає про потужність ракетних комплексів "Ігла-С", а Венесуела має не менше 5000 таких", – сказав Мадуро під час заходу з військовими, який транслювало венесуельське телебачення.

Російські ракети "Ігла-С" є переносними зенітно-ракетними комплексами малої дальності, аналогічними американським "Стінгерам". Вони призначені для ураження низьколітальних повітряних цілей, таких як крилаті ракети, дрони, гелікоптери та літаки. Мадуро стверджує, що ці ракети розгорнуті "навіть в останній горі, останньому містечку та останньому місті території".

Напруженість зросла після того, як США направили 4500 морських піхотинців та моряків до Карибського басейну для посилення операцій проти наркокартелів. Американські сили завдали кількох ударів по суднах біля узбережжя, звинувативши їх у наркоторгівлі, хоча законність цих дій ставлять під сумнів деякі американські законодавці.

Минулого тижня Трамп заявив, що уповноважив ЦРУ проводити таємні операції у Венесуелі та не заперечив розширення військової кампанії на сушу. "Ми зараз, безумовно, розглядаємо питання суші, бо ми повністю контролюємо ситуацію на морі", – сказав президент США. Джерела CNN зазначають, що метою може бути тиск на Мадуро, щоб він пішов у відставку, зокрема через загрозу військових дій.

У відповідь Мадуро проводить передислокацію військ та мобілізацію ополчення, заявляючи про наявність понад 8 мільйонів резервістів, хоча експерти сумніваються у цій кількості. Він засуджує дії США як "відкриту змову проти миру та стабільності Венесуели".

CNN зазначає, що не може незалежно перевірити заявлену Мадуро кількість ракет "Ігла-С", але підтверджує, що ці системи є відомою частиною арсеналу Венесуели, згідно з даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

Що відомо про атаки США по суднах, які, ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки ліквідували 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп повідомив про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах із наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків. 14 жовтня на ще одному судні від ударів армії США загинули троє людей.

Тим часом Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.

9 жовтня уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.