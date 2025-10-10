Венесуела вимагає екстреного засідання Ради Безпеки щодо "загроз США"

Уряд Венесуели у четвер звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.

Про це пише The Washington Post.

Як повідомляється, прохання викладено у листі на ім’я посла Росії при ООН і голови Ради Безпеки Василя Небензі, де Каракас звинувачує адміністрацію президента США Дональда Трампа у спробі повалення уряду Ніколаса Мадуро та загрозі миру, безпеці й стабільності — як регіональній, так і міжнародній.

У документі також зазначається, що уряд Мадуро очікує “збройного нападу” на Венесуелу найближчим часом.

Прохання з’явилося наступного дня після того, як Конгрес США відхилив законопроєкт, який мав обмежити можливості президента Трампа застосовувати військову силу проти наркокартелів.

Станом на сьогодні американські військові здійснили чотири летальні удари в Карибському басейні після того, як Вашингтон оголосив про “збройний конфлікт із наркокартелями” та посилив морську присутність у регіоні.

Венесуела наполягає, що Білий дім використовує боротьбу з наркотрафіком лише як привід для військової операції.

"Справжня мета залишається тією самою, що й понад 26 років: просувати політику “зміни режиму”, щоб захопити контроль над природними ресурсами Венесуели", — написав у листі постійний представник Венесуели при ООН Самуель Монкада.

У зверненні Каракас не уточнив національності 21 людини, загиблих під час чотирьох ударів по човнах, які США назвали "перевізниками наркотиків". Проте вперше офіційно визнав факт першого удару, який спочатку вважав інсценованим за допомогою штучного інтелекту після публікації відео президентом Трампом.

За даними американської сторони, три з атакованих суден вийшли в море саме з Венесуели.

Росія, як зазначається, давній союзник Каракаса.