Трамп: внаслідок військового удару США по судну у Венесуелі загинуло 11 людей

Збройні сили США у вівторок атакували судно з Венесуели в Карибському морі, яке перевозило наркотики.

Про це повідомив президент США Донаолтд Трамп у соцмережі Truth Social

"Ми щойно, буквально кілька хвилин тому, підбили човен з наркотиками, і там було дуже багато наркотиків. І це не останнє. Наркотики надходять до нашої країни вже давно… Ці — з Венесуели", — написав Трамп.

У дописі в соцмережі Трамп уточнив, що удар було завдано по судну, яке діяло від імені визнаної нарко-терористичної організації Tren de Aragua (TDA). Він повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків, при цьому жоден американський військовий не постраждав.

Як пише Reuters, представник Пентагону підтвердив факт "прицільного удару по судну з наркотиками", але відмовився розкривати подробиці щодо типу наркотиків та засобів атаки. Міністерство комунікацій Венесуели не надало коментаря.

Держсекретар США Марко Рубіо написав у X, що човен вийшов із Венесуели та був уражений у південній частині Карибського басейну. Він назвав атаку "летальним ударом".

Наразі у регіоні діють сім військових кораблів США і один атомний підводний човен швидкої атаки, разом понад 4 500 моряків і морських піхотинців. Серед них — USS San Antonio, USS Iwo Jima та USS Fort Lauderdale, здатні перевозити гелікоптери та запускати крилаті ракети Tomahawk. Також у небі працюють американські розвідувальні літаки P-8, які збирають дані, здійснюючи польоти над міжнародними водами.

Трамп підкреслив, що цей удар має стати попередженням усім, хто навіть думає про спробу ввозити наркотики до США.