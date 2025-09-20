Лідер США Дональд Трамп наказав вдарити по судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків.

Про це президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

"За моїм наказом міністр оборони віддав наказ про завдання смертельного кінетичного удару по судні, пов'язаному з визнаною терористичною організацією, яка займалася наркотрафіком у зоні відповідальності USSOUTHCOM", — ідеться в дописі.

За словами Трампа, американська розвідка підтвердила, що судно займалося незаконним обігом наркотиків і прямувало відомим маршрутом наркотрафіку.

В результаті удару загинули троє чоловіків, які перебували на борту судна, американські бійці не постраждали — додав президент.

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".