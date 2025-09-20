Перейти до основного змісту
Трамп заявив про "смертельний" удар по судну, яке, імовірно, перевозило наркотики
НаркотикиДональд ТрампСШАКРИМІНАЛСВІТПОДІЇ

Трамп заявив про "смертельний" удар по судну, яке, імовірно, перевозило наркотики

Юлія Кузьменко
Розмір шрифту

Лідер США Дональд Трамп наказав вдарити по судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків.

Про це президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

"За моїм наказом міністр оборони віддав наказ про завдання смертельного кінетичного удару по судні, пов'язаному з визнаною терористичною організацією, яка займалася наркотрафіком у зоні відповідальності USSOUTHCOMПівденне командування США, яке відповідає за безпеку в Центральній, Південній Америці та в Карибському басейні", — ідеться в дописі.

За словами Трампа, американська розвідка підтвердила, що судно займалося незаконним обігом наркотиків і прямувало відомим маршрутом наркотрафіку.

В результаті удару загинули троє чоловіків, які перебували на борту судна, американські бійці не постраждали — додав президент.

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок