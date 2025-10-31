Трамп спростував інформацію медіа про нібито заплановані удари США по Венесуелі

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення медіа про нібито ухвалене ним рішення завдати ударів по військових об’єктах у Венесуелі. Він також заперечив свої попередні заяви про підготовку наземних атак після серії американських ударів по суднах у Карибському басейні, які нібито займалися наркотрафіком.

Про це пише Bloomberg.

На запитання журналіста, чи справді він ухвалив рішення атакувати військові об’єкти у Венесуелі, Трамп відповів "ні".

Нещодавно речниця Білого дому Анна Келлі, коментуючи цю інформацію, заявила, що "анонімні джерела не знають, про що говорять", і будь-яке оголошення, якщо воно буде, зробить сам американський лідер.

Нагадаємо, 31 жовтня газета Miami Herald повідомила, що адміністрація Трампа нібито вирішила атакувати військові об’єкти у Венесуелі, і що удари можуть відбутися будь-якої миті. Про це також писало The Wall Street Journal, зазначаючи, що вони мали на меті знищення портів та аеропортів, контрольованих венесуельськими військовими, які нібито використовуються для перевезення наркотиків, зокрема військово-морських об’єктів і злітно-посадкових смуг.

У США вважають, що цим наркотрафіком керує організація під керівництвом президента Венесуели Ніколасом Мадуро та контрольована вищим членам його режиму. За оцінками американських чиновників, картель щорічно експортує близько 500 тонн кокаїну, які розподіляються між Європою та США, зазначають видання.

Крім того, джерела, на які посилається Miami Herald, не уточнили, чи є сам Мадуро "ціллю", проте одне з них зазначило, що його час добігає кінця.

"Мадуро може скоро опинитися в пастці й не зможе втекти з країни, навіть якщо вирішить це зробити", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про атаки США по суднах, які ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків.

Тим часом Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.

9 жовтня уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.

23 жовтня Венесуела розгорнула 5000 зенітних ракет російського виробництва "Ігла-С" на ключових позиціях протиповітряної оборони.

24 жовтня президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив проти "божевільної війни", оскільки ескалація військової кампанії США призвела до різкого зростання напруженості.