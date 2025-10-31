Литовська залізниця (LTG) оголосила про припинення транспортування нафтопродуктів російської компанії "Лукойл" до Калінінградської області. Таке рішення ухвалене на тлі нових санкцій США та Великої Британії проти найбільших нафтових компаній РФ.

Про це повідомила пресслужба Литовської залізниці (LTG), передає LRT.

У компанії заявили, що будуть повністю дотримуватися режиму санкцій, запроваджених Вашингтоном та Лондоном. Санкції, що набудуть чинності 21 листопада, заморозять активи "Роснєфті" та "Лукойлу" у США та заборонять американським компаніям проводити з ними операції. Обмеження також поширюватимуться на третіх осіб, наприклад, на іноземні банки, які обслуговують транзакції підсанкційних фірм.

"Після завершення перехідного періоду для виконання існуючих контрактів, LTG не здійснюватиме транспортних операцій за участю компаній, які перебувають під санкціями США або Великої Британії, включно з 'Лукойлом', 'Роснєфтью' або пов'язаними з ними структурами", — заявили в компанії.

Минулого року LTG перевезла до російського ексклаву 371 000 тонн нафтопродуктів, з яких 345 000 тонн становили вантажі "Лукойлу". Цього року обсяг перевезень продукції "Лукойлу" склав 194 000 тонн. Водночас в LTG зазначили, що не мають прямих контрактних відносин з "Лукойлом", а вантажі відправляються через експедиторські агентства.

Згідно з правилами ЄС, запровадженими у грудні 2022 року, транспортування російських нафтопродуктів територією ЄС заборонено. Однак Литва застосовує виняток, що дозволяє залізничний транзит основних товарів до Калінінграда.

У відповідь на нові заходи США "Лукойл" оголосив, що продасть свої іноземні дочірні компанії швейцарському нафтотрейдеру Gunvor. За оцінками Міністерства фінансів США, нові санкції можуть скоротити доходи Кремля від продажу нафти й газу на 30%.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що запроваджені санкції проти нафтових компаній Росії можуть привести до дефіциту бюджету РФ до 50 мільярдів доларів. Необхідно довести його до 100 мільярдів, сказав президент.

Санкції проти "Лукойла" та "Роснефти"

15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, внесли дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл".

22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкції проти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

27 жовтня "Лукойл" почав розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

30 жовтня "Лукойл" заявив, що знайшли покупця для своїх міжнародних активів. Ним стала енергетична трейдингова компанія Gunvor.