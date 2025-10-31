Росія має 1500 суден тіньового флоту — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує 1500 суден для транспортування нафти в обхід санкцій, що називається "тіньовим флотом". Також є країни, які надають свої судна Росії для транспортування нафти.

Про це президент повідомив під час брифінгу 31 жовтня.

"По всім нашим даним 610 танкерів тіньового флоту було санкціоновано. Вважаємо, що ключових танкерів 340, та є ще ядро — 65 танкерів. це те, що нам потрібно ще санкціонувати, 340 танкерів, але головне це ядро з 65 танкерів", — сказав президент.

Раніше президент заявив, що Росія розраховує видати на оборону 210 мільярдів доларів у 2026 році. Партнери України мають створити дефіцит бюджету Росії щонайменш на 100 мільярдів доларів, сказав президент. Вже запроваджені санкції проти нафтових компаній РФ можуть створити дефіцит на 50 мільярдів доларів.

"Тіньовий флот" Росії та міжнародні санкції

Росія створила "тіньовий флот" — мережу нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій, запроваджених через її агресію проти України. Цей флот дозволяє Кремлю продовжувати експорт нафти, зокрема до Китаю та Індії, навіть після запровадження обмежень на імпорт російської нафти до ЄС.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, "тіньовий флот" РФ налічує понад тисячу танкерів, зокрема 238 суден, які активно залучені в обхід санкцій. Ці танкери часто змінюють прапори, відключають системи відстеження та працюють без належного страхування, що ускладнює їх виявлення та ідентифікацію.

Міжнародна спільнота активно реагує на цю проблему. Євросоюз неодноразово розширював санкційні списки, додаючи до них судна, пов'язані з "тіньовим флотом". Наприклад, у 15-му пакеті санкцій ЄС додав ще кілька десятків суден, що залучені в нелегальному транспортуванні російської нафти.

Крім того, Австралія вперше запровадила санкції проти 60 суден "тіньового флоту", а Канада оголосила про санкції проти понад 200 суден, які використовуються для обходу санкцій.

Попри ці міжнародні зусилля, Росія продовжує використовувати "тіньовий флот" для забезпечення своїх економічних інтересів та фінансування військових дій.