Росія хоче збільшити виробництво FPV та КАБ — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія розраховує видати на оборону 210 мільярдів доларів у 2026 році. Росія хоче збільшити виробництво дронів типу FPV та керованих авіабомб (КАБ).

Про це президент розповів під час брифінгу для журналістів 31 жовтня.

"Ми не бачимо збільшення та можливості для цього — це виробництво ракет. Ми не бачимо, що вони зможуть це зробити. Ми бачимо, що вони хочуть збільшити — артилерія, міномети. Росіяни хочуть вийти на цифру 8 мільйонів боєприпасів. В порівнянні в цьому році росіяни закладали 7 мільйонів", — сказав президент.

Для цього партнери мають запроваджувати санкції проти Росії, сказав президент. Вже запроваджені санкції проти нафтових компаній Росії можуть призвести до дефіциту до 50 мільярдів доларів. Необхідно довести його до 100 мільярдів, сказав президент.

"Будемо працювати над тим, щоб максимально зменшити цей імпорт енергоресурсів з Російської Федерації. Наприклад, Китай імпортував нафти на 120 мільярдів доларів. Уявіть собі, США впроваджує санкції, скорочення буде 50 мільярдів, а імпорт тільки Китаю виходить на 120 мільярдів", — повідомив президент.

За його словами, Туреччина, Індія та центральна Азія збільшили імпорт нафти з Росії.

Україна теж працює над запровадженням санкцій проти Росії та синхронізацією санкцій з Євросоюзом та США.

"Ми з початку року ми синхронізували 11 пакетів з нашими партнерами, шість з нашими європейськими колегами, також Сполучені Штати Америки, Канада, ЄС, я сказав, Британія, Японія. В наступному місяці ми закінчимо синхронізацію, тобто ми виконаємо всі наші плани і обов'язки", — сказав президент.

Раніше стало відомо, що індійський нафтопереробний завод Indian Oil Corp придбав російську нафту для переробки з доставкою у грудні. В Індії заявляють, що придбали нафту не у підсанкційних компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Санкції проти "Лукойла" та "Роснефти"

15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, внесли дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл".

22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкції проти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

27 жовтня "Лукойл" почав розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

30 жовтня "Лукойл" заявив, що знайшли покупця для своїх міжнародних активів. Ним стала енергетична трейдингова компанія Gunvor.