Індія поновила імпорт російської нафти після санкцій США

Індійський нафтопереробний завод Indian Oil Corp придбав російську нафту для переробки з доставкою у грудні. В Індії заявляють, що придбали нафту не у підсанкційних компаній "Роснєфть" та "Лукойл".

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, нафтопереробний завод Indian Oil Corp раніше скасував сім або вісім партій російської нафти після оголошення останніх санкцій США, оскільки вони були поставлені дочірніми компаніями, що перебувають під санкціями.

Після того завод закупив 3,5 мільйона барелів нафти з Росії. Хто саме постачатиме нафту до індійського НПЗ — невідомо. Але джерела в уряді Індії запевняють, що ці компанії не підпадають під санкції США,

Керівник фінансового відділу Indian Oil Corp Анудж Джайн заявив, що його компанія продовжуватиме купувати російську нафту, якщо ціни на барелі відповідатимуть санкціям.

Індія змогла закупити нафту зі знижкою після того, як Китай відмовився від імпорту російської нафти через санкції США.

Санкції проти "Лукойла" та "Роснефти"

15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, внесли дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл".

22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкції проти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

27 жовтня "Лукойл" почав розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

30 жовтня "Лукойл" заявив, що знайшли покупця для своїх міжнародних активів. Ним стала енергетична трейдингова компанія Gunvor.