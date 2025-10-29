ЦАХАЛ оголосив про поновлення режиму припинення вогню після ударів по Газі

Армія оборони Ізраїлю оголосила про відновлення режиму припинення вогню після ударів по Сектору Гази.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Зазначається, що ізраїльські військові вразили десятки цілей у Секторі Гази у відповідь на порушення з боку ХАМАСу, після чого "Армія оборони Ізраїлю розпочала поновлення режиму припинення вогню".

У ЦАХАЛі зазначили, що внаслідок ударів загинули понад 30 бойовиків, які обіймали командні посади в Газі.

"Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме дотримуватися угоди про припинення вогню та рішуче реагуватиме на будь-яке її порушення", — йдеться у заяві військових.

28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військовим негайно завдати "потужних ударів" по Сектору Гази у відповідь на неодноразові порушення режиму припинення вогню з боку ХАМАСу.

За даними підконтрольного ХАМАСу агентства цивільної оборони Гази, внаслідок нічних авіаударів на палестинській території загинули щонайменше 50 людей. Від ударів постраждали будинки та школи у місті Газа, Бейт-Лахії, аль-Бурейджі, Нусейраті та Хан Юнісі.

Що цьому передувало

Раніше, як повідомляло The Times of Israel, бойовики ХАМАСу атакували ізраїльські війська в місті Рафах на півдні анклаву.

Водночас високопоставлений посадовець угруповання Іззат аль-Рішек заявляв, що ХАМАС залишається відданим дотриманню режиму припинення вогню. Військове крило угруповання запевнило, що воно не має жодного стосунку до інциденту в Рафаху.

"У нас немає інформації про інциденти чи зіткнення, що відбулися в районі Рафаху, який перебуває під контролем окупантів", — зазначили в угрупованні та розповіли, що вони не підтримують звʼязку з бойовиками в тому районі ще з березня.

Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав ЦАХАЛ та служби безпеки "вжити рішучих заходів проти терористичних цілей" у Секторі Гази.

19 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) звинуватила угруповання ХАМАС в атаці на місто Рафах в Секторі Гази та заявила, що завдала ударів у відповідь. Бойовики заперечують, що порушували домовленості про припинення вогню.

Згодом у ЦАХАЛі заявили, що завдали повторних авіаударів по всій території анклаву. За твердженням військових, цілями ударів були склади зі зброєю, вогневі точки та інша інфраструктура для "терористичної діяльності". Також ізраїльська армія прозвітувала про знищення шести кілометрів підземних тунелів.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

Наприкінці вересня 2025 року Білий дім представив план із 20 пунктів, який на першому етапі передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в анклаві.

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не брали участі в підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

15 жовтня бойове угруповання ХАМАС передало ізраїльській стороні ще дві труни з тілами загиблих у полоні заручників.

У ніч на 19 жовтня ХАМАС передав представникам Червоного Хреста тіла ще двох ізраїльських заручників.