За останні 100 днів до Фонду підтримки енергетики Україна залучила 113 млн євро, а ще €33,1 млн — задекларовано. Уряд виділив 8,4 млрд грн на закупівлю газу. Встановили 17 сонячних електростанцій для лікарень.

Про це 28 жовтня повідомила пресслужба Міністерства енергетики після наради президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, коли підсумовували 100 днів роботи уряду.

"Один з пріоритетів – підготовка до осінньо-зимового періоду. В Україні триває масштабна ремонтна кампанія на всіх енергооб’єктах, енергетики працюють цілодобово для відновлення інфраструктури після атак", — ідеться в пресрелізі.

Згідно з даними Міненерго та його очільниці Світлани Гринчук, за ці 100 днів:

Кабінет міністрів виділив додатково 8,4 млрд грн на закупівлю газу. Для імпорту газу вже залучено 70% необхідної суми;

у Фонд підтримки енергетики надійшло 113 млн євро. Крім того, міжнародні партнери задекларували ще 33,1 млн євро внесків до Фонду. Завдяки цим грошам Україна продовжує закуповувати необхідне енергообладнання для ремонтів після російських обстрілів;

14 країн передали різне енергетичне обладнання;

за 100 днів введено в експлуатацію 117,64 МВт децентралізованої енергосистеми в регіонах. Ще 180,3 МВт очікується до кінця 2025 року;

у межах урядової програми “Промінь надії” встановлено 17 сонячних електростанцій для лікарень. Стартувала програма безплатних сонячних панелей для шкіл із бюджетом 16,5 млн євро.

Нагадаємо, що у вівторок, 28 жовтня, в Україні офіційно стартував опалювальний сезон.

Нещодавні внески партнерів на допомогу українській енергетиці

Раніше Естонія виділила Україні 150 тисяч євро на підтримку енергосистеми. Німеччина додатково внесе 60 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України. 22 жовтня уряд Норвегії оголосив про надання Україні 1,5 мільярда норвезьких крон (близько 135 мільйонів доларів, — ред.) на забезпечення електроенергії та доступу до тепла в зимовий сезон. Швеція з наближенням зими також вирішила виділити Україні через Світовий банк 35 мільйонів євро.

Що відомо про опалювальний сезон 2025/2026

Теплопостачання в оселях українців можуть розпочати протягом найближчих 10 днів. Це допоможе зменшити споживання електроенергії, яке за останній місяць зросло на понад 20% через похолодання, повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко.

Міненерго нагадувало, що рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Опалювальний сезон починається тоді, коли температура в регіоні тримається нижче +8 градусів понад три доби.

Раніше повідомлялось, що в Україні до 2030 року планують утеплити житлові будинки. Як вважають в уряді, це дозволить знизити енергоспоживання щонайменше на 30%.

24 жовтня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україні терміново необхідно знайти гроші для додаткового імпорту газу через наслідки російських обстрілів. Попри накопичені 13,2 мільярда кубометрів, атаки РФ на сховища ускладнили ситуацію. Необхідний обсяг фінансування оцінюють у 2 мільярди євро. Цю суму планують залучити двома шляхами.