Опалювальний сезон може розпочатися впродовж 10 днів — Укренерго

Теплопостачання в оселях українців можуть розпочати протягом найближчих 10 днів. Це допоможе зменшити споживання електроенергії, яке за останній місяць зросло на понад 20% через похолодання.

Про це заявив очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Зайченка, значне збільшення споживання електроенергії за останній місяць — більше ніж на 20% — пов'язане саме з похолоданням та відсутністю централізованого опалення. Через це українці почали активно використовувати електрообігрівачі для обігріву помешкань, що створює додаткове навантаження на енергосистему.

Очільник Укренерго висловив сподівання, що опалювальний сезон розпочнеться протягом 10 днів. Він пояснив, що запуск теплопостачання дозволить збалансувати навантаження на енергосистему, оскільки потреба в електричних обігрівачах у споживачів зменшиться.

В усіх регіонах України 21 жовтня з 16:00 до 20:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Це стало наслідком нових російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Міненерго нагадувало, що рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Опалювальний сезон починається тоді, коли температура в регіоні тримається нижче +8 градусів понад три доби.

Раніше повідомлялось, що в Україні до 2030 року планують утеплити житлові будинки. Як вважають в уряді, це дозволить знизити енергоспоживання щонайменше на 30%.