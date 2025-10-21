Швеція виділяє додаткові €35 млн для допомоги Україні

Швеція збільшить підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні на 35 млн євро з наближенням зими.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швеції.
"Швеція підтримує Україну через Світовий банк. З наближенням зими ми додатково збільшуємо свою підтримку Трастового фонду Світового банку для допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) на 35 мільйонів євро. Для задоволення найнагальніших потреб, зміцнення стійкості України та її відновлення", – йдеться у повідомленні.