Міненерго заперечило інформацію про початок опалювального сезону 1 листопада

Міністерство енергетики України заявило, що інформацію про початок опалювального сезону з 1 листопада є хибною. Рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Опалювальний сезон починається тоді, коли температура в регіоні тримається нижче +8 градусів понад 3 доби.

Про це Міненерго повідомили на офіційному сайті.

У Міністерстві заявили, що дата про 1 листопада у постанові уряду — це дата про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу. У постанові йдеться про продовження фіксації цін на природний газ для населення після 31 жовтня 2025 року до 31 березня 2026 року.

"Це суто технічна термінологія для вірного визначення умов в періодів постачання природного газу. Фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться до 31 березня 2026 року", — йдеться у повідомленні Міненерго.

Міненерго заявляє, що опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. "Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього", — повідомляють у Міненерго.

Раніше Кабінет міністрів України опублікував постанову про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. У постанові період з 1 листопада 2025 року по 31 березня 2026 року назвали "опалювальним періодом". Міненерго запевняє, що це технічний термін для ринку газу, і не стосується опалювального сезону для побутових користувачів.