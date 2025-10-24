Німеччина внесе 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України — Свириденко

Німеччина додатково внесе 60 мільйонів євро у Фонд підтримки енергетики України.

Про це за підсумками зустрічі із міністеркою економіки та енергетики ФРН Катеріною Райхе повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко.

За її словами, ці кошти допоможуть швидше постачати генератори, енергетичне обладнання та мобільні теплоелектростанції.

Також Свириденко обговорила з Райхе підготовку України до зими. Сторони домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю.

"У грудні в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум, який може стати ефективним майданчиком для нових партнерств між нашими компаніями", — сказала українська прем'єрка.

Окрім цього Свириденко поінформувала, що Київ запропонував Берліну укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія.

Вранці 24 жовтня Райхе прибула з офіційним візитом до Києва. Як повідомлялось, окрім збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, основну увагу під час її відвідин української столиці буде приділено розширенню співпраці в оборонній галузі між обома країнами.

Як повідомляли в українському Міненерго, за останні три роки ФРН внесла до Фонду підтримки енергетики України майже 385 мільйонів євро. Це — понад третина у загальному обсязі внесків до Фонду.

22 жовтня уряд Норвегії оголосив про надання Україні 1,5 мільярда норвезьких крон (близько 135 мільйонів доларів, — ред.) на забезпечення електроенергії та доступу до тепла в зимовий сезон.

Швеція з наближенням зими також вирішила виділити Україні через Світовий банк 35 мільйонів євро.