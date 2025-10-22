Норвегія надасть Україні 135 млн доларів на закупівлю газу

Уряд Норвегії виділить Україні 1,5 мільярда норвезьких крон (близько 135 мільйонів доларів) на забезпечення електроенергії та доступу до тепла в зимовий сезон.

Про це уряд Норвегії повідомив на офіційному сайті.

Фінансування надають у співпраці з Євросоюзом і його використають для енергетичних потреб України взимку.

"Україна зіткнулася з черговою складною зимою, а енергопостачання в країні нестабільне. Разом з ЄС Норвегія активізує зусилля, щоб забезпечити українським домогосподарствам, підприємствам та установам доступ до енергії. Ці зусилля важливі як для окремих українців, так і для того, щоб колеса країни оберталися", – прокоментував прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Фінансування надають в рамках програми підтримки України та доповнює підтримку закупівель газу, яку вже надала Норвегія у 2025 році. З 2022 року Норвегія надала Україні фінансування на суму 6,1 мільярда норвезьких крон.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Норвегію. Він подякував Норвегії за підтримку.

"Сьогодні маємо новий пакет енергетичної підтримки від Норвегії, вже третій у цьому році, – близько 150 мільйонів доларів для закупівлі газу взимку. Енергетична підтримка надзвичайно важлива", — повідомив Зеленський.

Також сьогодні президент відвідає Швецію та зустрінеться з прем'єр-міністром країни Ульфом Крістерссоном. Очікується, що під час зустрічі лідери обох держав обговорять війну РФ проти України та двосторонню оборонну співпрацю між Швецією та Україною.

Раніше повідомлялось, що 23 жовтня, Володимир Зеленський, ймовірно, візьме участь у саміті Європейської Ради в Брюсселі.