Україні терміново необхідно знайти гроші для додаткового імпорту газу через наслідки російських обстрілів. Попри накопичені 13,2 мільярда кубометрів, атаки РФ на сховища ускладнили ситуацію. Необхідний обсяг фінансування оцінюють у 2 мільярди євро.

Про це 24 жовтня під час години запитань до уряду в парламенті заявила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко, передає кореспондент Суспільного.

За її словами, для фінансування додаткового імпорту газу необхідно близько 2 мільярдів євро. Цю суму планують залучити двома шляхами. Перший шлях — це внутрішній резерв та допомога партнерів.

"Внутрішній резерв — мова йде про резервний фонд, з якого ми вчора дійсно виділили кошти, і також це фінансування банківського сектору України діяльності компанії "Нафтогаз"", — уточнила очільниця уряду.

Друга частина — це допомога партнерів через гранти й позики.

"Мова йде про співпрацю з ЄБРР, Європейським інвестиційним банком", — сказала Свириденко.

Вона додала, що Норвегія виділяє Україні грант на 150 мільйонів доларів. Також 24 жовтня відбулася зустріч із міністром енергетики Німеччини, який оголосив про надання додаткових 60 мільйонів євро у відповідний фонд. Ці кошти також спрямують на закупівлю газу.

Що відомо про опалювальний сезон 2025/2026

Теплопостачання в оселях українців можуть розпочати протягом найближчих 10 днів. Це допоможе зменшити споживання електроенергії, яке за останній місяць зросло на понад 20% через похолодання, повідомив голова Укренерго Віталій Зайченко.

Міненерго нагадувало, що рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування самостійно. Опалювальний сезон починається тоді, коли температура в регіоні тримається нижче +8 градусів понад три доби.

Раніше повідомлялось, що в Україні до 2030 року планують утеплити житлові будинки. Як вважають в уряді, це дозволить знизити енергоспоживання щонайменше на 30%.