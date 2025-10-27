В Україні значно зросли ціни на зарядні станції

Російські атаки на енергосистему спричинили стрибок цін на генератори та зарядні станції. У жовтні подорожчання сягнуло 60% на окремі пристрої порівняно з минулим роком. Раптове підвищення цін викликало реакцію Державної податкової служби (ДПС), яка звинуватила ритейлерів у штучному завищенні цін на тлі критичного попиту.

Про це повідомляє Forbes Ukraine на основі даних Hotline.

Видання зазначає, що упродовж 2025 року середня вартість найпопулярніших зарядних станцій на сайті Hotline знизилася на 14%, але у жовтні ціни зросли у середньому на 28%.

Найбільше подорожчали моделей, які мають високий попит у споживачів. Зокрема, модель Bluetti AC180P подорожчала на 61% – з 597 доларів, станом на 1 вересня, до 964 доларів у жовтні. Модель Bluetti AC70P здорожчала на 53% — до 652 дол., EcoFlow River 2 Mx на 26% — до 554 дол. Серед генераторів найбільше зріс у ціні Champion CPG4000DHY-DF-EU на 99% — до 994 дол.

Представники бізнесу пояснюють ситуацію не спекуляцією, а складною економічною корекцією, яка стала наслідком двох різких етапів:

Літній "розпродаж". Після того як у серпні попит на зарядні станції “впав майже до нуля”, багато операторів, які масово закупили товар, почали стрімко знижувати ціни, іноді навіть нижче собівартості, щоб повернути обігові кошти. Миттєвий дефіцит. Керівник стратегічних комунікацій Comfy Антон Одарюк підтверджує, що продажі стрімко зростають одразу після атак. Після обстрілів 10 жовтня постачальники миттєво скоригували вартість, додавши до ціни до 20%.

Співвласник мережі "Кібернетики" Денис Савченко пояснює підвищення цін на зарядні підстанції та генератори тим, що “попередні ціни були штучно заниженими й економічно нереалістичними”. Він назвав це “поверненням до закупівельного рівня з мінімальною маржею”.

Виконувачка обов'язків голови ДПС Леся Карнаух 11 жовтня заявила про фіксацію "стрімкого зростання цін". У ніч на 10 жовтня Росія масово атакувала Київ і пошкодила критичну інфраструктуру, наслідком стали відключення світла та води.

"Ми вже фіксуємо факти стрімкого підвищення цін на пристрої резервного живлення — в деяких випадках протягом останнього тижня аж до 30%. Переважно ціни підняли оптовики, реагуючи на зростання попиту з боку роздробу. Бажання заробити – логічне, але ж не скористатися ситуацією та штучно піднімати ціни. Наприклад, одна з мереж протягом двох годин підвищила ціну на одну і ту саму зарядну станцію більше, ніж на 2 тисячі", — написала вона у Facebook.

Проте, як зазначає Forbes, жодних рішень чи офіційних механізмів впливу на ціноутворення оголошено не було, і ситуація із високими цінами протягом наступних десяти днів залишилася незмінною.

Експерти зазначають, що з огляду на сезонність, продовження атак на енергетичну інфраструктуру та аналітику держорганів, взимку варто очікувати нового зростання попиту та цін на енергопристрої.