Український дипкорпус має переконання, що можна відновити і посилити персональні обмеження стосовно голови Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, який входить до переговорної групи Кремля.

Про це в коментарі Суспільному сказала пані посол України в США Ольга Стефанішина.

"Його дії та публічні заяви спрямовані на те, щоб затягувати час, розмивати фокус на завершенні війни та залучити більше фінансування для російської агресії та її спонсорів", — зазначила Стефанішина.

Вона зауважила, що російська пропаганда вкотре показує "відверту брехню та цинізм", тому зараз, коли посланець прибув до Штатів і говорить неправду, час розглянути відновлення санкцій щодо нього.

"На тлі постійних обстрілів України, які весь світ бачить у режимі реального часу, заяви Кирила Дмитрієва про те, що були припинені обстріли енергетики, озвучені у США, мають стати справжнім червоним прапором. Дмитрієв роками забезпечував ресурсну підтримку злочинного режиму Путіна так само як і зараз", — додала дипломатка.

Нагадаємо, Дмитрієв прибув у США 24 жовтня — через кілька днів після того, як президент Дональд Трамп оголосив про санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм.

Він дав кілька інтерв'ю, зокрема CNN та Fox News і заявив, що санкції США "абсолютно не вплинуть на економіку Росії, а потенціал для економічної співпраці між РФ та США все ще існує.

Натомість міністр фінансів США Скотт Бессент заперечив, що санкції, які запровадили США проти Росії, чинять шкоду американській економіці. Також Бессент заявив, що представник очільника Росії Путіна Кирило Дмитрієв — російський пропагандист, адже приїхав до США вимагати зняття санкцій.

Раніше Дмитрієв казав, що США, Україна та РФ близькі до "дипломатичного вирішення" у питанні закінчення війни. Окрім цього фінансист також заявив, що зустріч між Дональдом Трампом і Путіним не була скасована, як про це повідомив президент США, зазначивши, що обидва лідери, ймовірно, проведуть її пізніше. Сам очільник Кремля також раніше заявляв, що зустріч з головою Білого дому у Будапешті не скасована, а "перенесена".