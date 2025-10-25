Голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля, заявив, що Вашингтон, Київ та Москва близькі до "дипломатичного вирішення" у питанні закінчення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNN після прибуття до Вашингтона для переговорів з американськими посадовцями.

"Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення", — заявив спецпосланець очільника Кремля Володимира Путіна.

На його думку, український президент Володимир Зеленський "зробив серйозний крок, визнавши, що йдеться про лінії фронту" для подальшого припинення вогню, додавши, що Москва нібито хоче не лише перемирʼя, а "фінальне рішення" для звершення війни.

"Це великий крок з боку президента Зеленського — визнати, що йдеться про лінії фронту. Знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти — тому насправді, я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна розробити", — сказав він.

Окрім цього фінансист також заявив, що зустріч між Дональдом Трампом і Путіним не була скасована, як про це повідомив президент США, зазначивши, що обидва лідери, ймовірно, проведуть її пізніше. Сам очільник Кремля також раніше заявляв, що зустріч з головою Білого дому у Будапешті не скасована, а "перенесена".

Візит Дмитрієва до Вашингтона відбувається на тлі зростального розчарування американською владою через відмову РФ припинити війну проти України. Кілька днів тому Штати оголосили про санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розважливості.

Що казав Зеленський про лінію фронту

24 жовтня під час звернення до учасників засідання Коаліції охочих, що відбулося у Лондоні, Зеленський заявив, що відправною точкою мирних переговорів з російською стороною має стати поточна лінія фронту.

"Ми маємо створити в Росії бажання до переговорів. І я готовий зустрічатись у будь-якому змістовному форматі, а поточна лінія фронту могла б стати відправною точкою для переговорів, справжніх переговорів. І всі ми маємо пам'ятати, що питання територіальної цілісності, як і будь-який нібито "обмін територіями", не повинні бути способом відкупитися від агресора чи винагородою за будь-які майбутні прояви агресії у світі", — сказав президент.

Раніше WP із посиланням на джерела повідомила, що Путін під час телефонної розмови з Трампом 16 жовтня вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Сам Трамп 19 жовтня заявив, що не пропонував Зеленському віддати Росії весь Донбас під час нещодавніх переговорів у Вашингтоні, а порадив українцям та росіянам "зупинитися на тому місці, де лінія фронту зараз".