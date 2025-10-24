Американський лідер Дональд Трамп прагне вплинути як на очільника Кремля Володимира Путіна, так і на президента України Володимира Зеленського, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів і домовитися про припинення війни.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі програми National Report на каналі Newsmax.

"Президент Трамп шукає способи продовжувати тиснути на Володимира Путіна, продовжувати тиснути, відверто кажучи, і на Володимира Зеленського, а також шукати нові шляхи, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, погодитися на припинення вогню, закінчити війну і просто припинити вбивства", — сказав він.

За словами посла, президент США дедалі більш нетерпляче реагує на небажання Путіна йти на деескалацію.

"Він (Трамп — ред.) тримає всі карти в руках… І зрештою він зіграє ними так, як вважатиме за потрібне, щоб створити умови для того, аби Володимир Путін залишався за столом переговорів, щоб змусити його домовитися про припинення війни, бо вбивства мають припинитися", — сказав Вітакер.

Він також підкреслив, що за останні десять місяців прогрес Росії на полі бою в Україні був мінімальним попри великі втрати.

"Він (Путін — ред.) не досягає жодних стратегічних успіхів. Він лише продовжує сприяти різанині, яка відбувається на фронті, не маючи при цьому жодних реальних результатів", — резюмував посол.

Трамп неодноразово висловлював своє розчарування російським лідером, а напередодні зустрічі із Зеленським у Вашингтоні припускав, що Путін закінчить війну проти України.

17 жовтня він заявляв, що очільник Кремля навмисно намагається "затягнути час" у питанні мирних переговорів з Україною.

22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Президент Дональд Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розважливості.