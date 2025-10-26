Міністр фінансів США Скотт Бессент заперечив, що санкції, які запровадили США проти Росії, чинять шкоду американській економіці. Також Скотт Бессент заявив, що представник очільника Росії Путіна Кирило Дмітрієв — російський пропагандист, адже приїхав до США вимагати зняття санкцій.

Про це Скотт Бессент розповів в інтервʼю CBS News.

Бессент заявив, що санкції проти російських нафтових компаній змусять очільника Росії Путіна до переговорів щодо завершення війни, яку розпочала РФ проти України.

"Російська економіка — це економіка воєнного часу. Зростання практично нульове. Інфляція, я вважаю, понад 20%, і все, що ми робимо, призведе Путіна до переговорів. Саме нафта фінансує російську військову машину, і я думаю, що ми можемо суттєво зменшити його прибутки", — сказав Скотт Бессент.

На питання про те, чи вплинуть санкції проти російської нафти на економіку США, як про це заявляє російський спецпредставник Кирило Дмітрієв, Бессент заявив про кампанію тиску зі сторони РФ.

"Ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист? Звичайно він скаже, що вони захистили економіку від санкцій. Але вони її не захистили. Їхні доходи від нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком. Я підозрюю, що це може призвести до падіння їх ще на 20 або 30%. Тож знову ж таки, президента Трампа критикували за те, що він робить недостатньо. Він робить свій сміливий маневр, а потім ви цитуєте російського пропагандиста", — сказав Скотт Бессент.

22 жовтня міністерство фінансів США оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснефть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії.

Після цього до США прибув російський спецпредставник Кирило Дмітрієв. В інтервʼю він заявив, що санкції проти російської нафти нашкодять першочергово США. Для цього Дмітрієв вирушив на заправки в Америці та говорив про це з клієнтами.

Також Дмітрієв звинуватив Україну у тому, що країна нібито не хоче дипломатичного завершення війни, яку розпочала РФ проти України. Хоча 17 жовтня президент США Трамп заявляв, що саме Путін навмисно намагається "затягнути час" у питанні мирних переговорів з Україною.