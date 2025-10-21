Трамп пригрозив "викорінити" ХАМАС у разі порушення перемир'я з Ізраїлем

Президент США Дональд Трамп заявив, що може наказати розпочати новий наступ у Секторі Гази, якщо угруповання ХАМАС не дотримуватиметься угоди про припинення вогню з Ізраїлем. При цьому він зазначив, що американські війська не братимуть участі в бойових діях.

Про це повідомляє CNN.

"Якщо нам доведеться, їх викорінять, і вони це знають", — заявив Трамп, маючи на увазі угруповання ХАМАС.

Він попередив, якщо бойові дії в Газі продовжиться, Сполучені Штати "втрутяться та виправлять ситуацію, і це станеться дуже швидко та досить жорстоко".

Заява пролунала на тлі першого серйозного випробування мирної угоди: минулими вихідними в Газі загинули двоє ізраїльських солдатів, що спричинило у відповідь хвилю авіаударів. Ситуацію також дестабілізують внутрішні зіткнення між ХАМАСом та іншими угрупованнями в палестинському анклаві.

Трамп додав, що американські війська не братимуть участі в можливих відновлених бойових діях. За його словами, "інші сили вже на місці та готові виконувати накази". Він також стверджує, що йому телефонували представники різних країн, які пропонували "самі втрутитися та вирішити ситуацію".

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

Наприкінці вересня 2025 року Білий дім представив план із 20 пунктів, який на першому етапі передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в анклаві.

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.