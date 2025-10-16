США: повернення тіл заручників із Гази триває, затримка не порушує угоду

Адміністрація президента США Дональда Трампа не вважає, що ХАМАС порушив домовленості з Ізраїлем, заявивши, що затримки з поверненням тіл заручників у Газі були очікуваними через складні умови.

Про це пише газета The Time of Israel з посиланням на радників Трампа.

За їхніми словами, угода передбачала звільнення всіх живих заручників, і ця умова виконана. Водночас процес вилучення тіл ускладнюють масштабні руйнування та наявність нерозірваних боєприпасів.

Представники адміністрації зазначили, що США співпрацюють із посередниками та передають їм розвідувальні дані Ізраїлю, аби пришвидшити пошук тіл. Також розглядається можливість залучення місцевих жителів у Газі до пошуків із виплатою винагороди, а Туреччина заявила про готовність направити експертів для допомоги.

"Ми не зупинимося, доки всі тіла не будуть повернуті", – наголосив один із радників Трампа.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не взяли участі у підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.