Влада Венесуели оголосила про закриття своїх посольств в Норвегії та Австралії в рамках реструктуризації своєї зовнішньої служби. Натомість країна відкриє нові диппредставництва в Буркіна-Фасо та Зімбабве.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У венесуельському уряді заявили, що закриття є частиною "стратегічного перерозподілу ресурсів", а консульські послуги громадянам Венесуели у Норвегії та Австралії надаватимуть дипломатичні місії.

Натомість офіційний Каракас заявив, що відкриває нові посольства у "двох братніх країнах, стратегічних союзниках в антиколоніальній боротьбі та опорі гегемоністському тиску". Йдеться про Буркіна-Фасо та Зімбабве.

Вказується, що ці нові посольства сприятимуть "запуску спільних проєктів" у сфері сільського господарства, енергетики, освіти, гірничодобувної промисловості тощо.

У МЗС Норвегії заявили, що отримали повідомлення про закриття посольства, але не були поінформовані про причини цього рішення. Наразі Осло не має посольства в Каракасі та займається місцевими справами через своє диппредставництво в столиці сусідньої Колумбії.

В Австралії поки ніяк не коментували рішення влади Венесуели щодо закриття посольства.

Оголошення про закриття посольства у Норвегії відбулося лише через кілька днів після того, як Нобелівський комітет в Осло оголосив, що венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру 2025 року "за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

"Нобелівська премія є незалежною від норвезького уряду, і коли йдеться про питання щодо премії, ми звертаємося до Нобелівського комітету", – заявив речник норвезького МЗС у коментарі Reuters.

Водночас норвезький Нобелівський комітет та посольство Венесуели в Осло не відповіли на запит про коментарі.