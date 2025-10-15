Трамп заявив про черговий удар США по судну біля берегів Венесуели

Президент США Дональд Трамп уранці 14 жовтня наказав ударити по судну неподалік від узбережжя Венесуели. За його даними, човен займався наркотрафіком.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Згідно з моїми постійними повноваженнями як головнокомандувача, сьогодні вранці міністр оборони віддав наказ про завдання смертельного кінетичного удару по судні, пов'язаному з визнаною терористичною організацією (DTO), яке займалося наркотрафіком у зоні відповідальності USSOUTHCOM", — стверджує американський лідер.

Трамп додав, що внаслідок атаки загинули 6 чоловіків, яких політик назвав "наркотерористами". Водночас жертв для війська США не було, каже президент. Політик також опублікував у себе на сторінці відео цього удару.

Що відомо про атаки США по суднах, які ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків.

Тим часом Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.

9 жовтня уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.