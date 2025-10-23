Індія скоротить імпорт російської нафти через нові санкції США — Bloomberg

Індійські нафтопереробні заводи готові значно скоротити імпорт російської нафти після запровадження США нових санкцій проти компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм.

Про це пише Reuters та Bloomberg.

За словами керівників індійських нафтокомпаній, нові обмеження США майже унеможливлюють подальше постачання з Росії. Винятком може стати компанія Nayara Energy, частково контрольована "Роснафтою", яка після запровадження санкцій у липні повністю перейшла на переробку російської нафти.

За даними агентств, у короткостроковій перспективі санкції призведуть до того, що замовлення на нафту, які планувалися на листопад та грудень поточного року, тепер надходитимуть від інших постачальників.

Крім того, переговори щодо купівлі російської нафти марки Urals фактично зупинилися ще з середини жовтня після слів прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді про те, що країна нібито не планує надалі купувати сировину у РФ.

"Після запровадження цих санкцій індійським нафтовим компаніям доведеться набагато швидше згорнути закупівлі. Але для Індії, яка ще три роки тому взагалі не купувала російську нафту, це буде простіше, ніж для Китаю", — сказала засновниця сінгапурської аналітичної компанії Vanda Insights Вандана Харі.

Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що транспортують морем, імпортуючи близько 1,7 мільйона барелів на добу впродовж цього року, пише Bloomberg.

До 2022 року Індія майже не купувала російську нафту, надаючи перевагу постачанню з країн Близького Сходу. Однак після початку повномасштабного вторгнення та запровадження країнами G7 цінової стелі в 60 доларів за барель сировина з РФ стала дешевшою, що спонукало Індію значно збільшити її закупівлі.

Нагадаємо, 22 жовтня Міністерство фінансів США офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснафта", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм, цей список налічує 34 позиції. Президент США Трамп сподівається, що це підштовхне РФ до розсудливості. Він також закликав союзників США долучитися до санкцій проти РФ і дотримуватися їх.

Посолка України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина привітала санкції Мін'юсту США проти "Роснафти" та "Лукойлу". Вона зазначила, що це вперше за каденції 47-го президента США Дональда Трампа є така ухвала — Вашингтон вирішив запровадити повні блокувальні санкції проти російських енергетичних компаній.

Що відомо про російську нафту в Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп анонсував, що підвищить мита для Індії ще раз, і 27 серпня запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти.

19 вересня Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що Індія не планує відмовлятися від закупівлі російської нафти, навіть попри тиск США та відновлення торговельних переговорів зі Вашингтоном.

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, адже ці країни продовжують купувати російську нафту та газ.

Пізніше Bloomberg написав, що Індія просить США дозволити їй замістити російську нафту іранською та венесуельською.