Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа

Індійські нафтопереробні заводи не планують відмовлятися від закупівлі російської нафти, навіть попри тиск США та відновлення торговельних переговорів зі Вашингтоном.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Зазначається, що закупівлі триватимуть у період поставок у листопаді та грудні, однак обсяги можуть бути нижчими від пікових значень, що спостерігалися останніми роками.

Як зазначає видання, у серпні цього року президент США Дональд Трамп, "розчарований відсутністю прогресу в торговельних переговорах із Нью-Делі та нездатністю домогтися поступок від Володимира Путіна щодо України", запровадив 50% тариф на постачання російської нафти до Індії. Втім, це лише тимчасово знизило обсяги закупівель.

Додатково скороченню поставок сприяли удари українських безпілотників по російських обʼєктах. У результаті обсяги експорту скоротилися приблизно до одного мільйона барелів на добу (виходячи з середнього показника за чотири тижні до 14 вересня) — це найнижчий рівень майже за два роки, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.

Втім, тиск зменшився після того, як Трамп провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді та подякував йому за "підтримку в завершенні війни". Однак, за даними джерел видання, якщо поставок Urals буде достатньо, імпорт може знову зрости.

Посадовці Нью-Делі регулярно контактують з великими державними та приватними нафтопереробними заводами. За даними джерел, це може змінитися в найближчі місяці, залежно від прогресу торговельних переговорів з США, наразі "Індія шукає можливості для компромісу, але поки що конкретного плану немає".

"Багато що залежить від Reliance Industries, яка імпортує значну частину російської нафти за контрактом із "Роснефтью", який набув чинності на початку цього року. Якщо цей конгломерат, який належить найбагатшій людині Індії, відмовиться від закупівель, загальні цифри можуть суттєво знизитися, навіть якщо інші компанії продовжать приймати поставки", — зазначає видання.

Індія уникає нафти з Ірану та Венесуели, що перебувають під санкціями США, проте разом із Китаєм активно використовує знижки на нафту РФ, обмежену ціновою стелею G7.

При цьому індійські компанії продовжують оголошувати тендери та шукати альтернативні джерела постачання нафти. Наприклад, Indian Oil Corp закуповує щомісяця по одному танкеру нафти з Бразилії.

Мита Трампа для Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один з найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснєфть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".

27 серпня президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти. Нові тарифи, найвищі в Азії, набули чинності о 00:01 у Вашингтоні 27 серпня, подвоївши чинне 25% мито на індійський експорт. Мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США — найбільшого ринку Індії — і найбільше завдадуть шкоди таким галузям промисловості як текстиль та ювелірні вироби.