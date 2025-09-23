"Китай та Індія є основними спонсорами війни Росії проти України" — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі Китай та Індія є "головними спонсорами" війни Росії проти України, адже продовжують купувати російську нафту та газ.

Про це американський лідер заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня.

"Індія і Китай є зараз основними джерелами фінансів, тому що вони продовжують закуповувати російську нафтогазову продукцію", — сказав Трамп.

Він також підкреслив, що деякі країни НАТО продовжують закуповувати енергоносії з РФ.

"Лише два тижні тому я дізнався, що країни НАТО в Європі купують російські нафту та газ. Уявіть: війну з Росією й в той час купувати у Росії енергоносії — це втрата часу. Подумайте. Вони фінансують війну проти себе. Хто, чорт забирай, колись про таке чув?", — сказав Трамп.

Крім того, Трамп зазначив, що якщо РФ не погодиться на угоду про припинення війни, США готові запровадити "дуже жорсткі тарифи", які, на його думку, "швидко припинять кровопролиття".

"І тоді всі інші країни мали б до нас долучитися та прийняти подібні рішення. Ми перебуваємо далеко — між нами цілий океан, а вам значно ближче до Росії", — сказав президент США.

Американський лідер зазначив, що сьогодні обговорить це питання з європейськими державами, які присутні в ООН.