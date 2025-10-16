Трамп: Індія не купуватиме нафту в Росії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дізнався в Індії, що та нібито не збирається надалі купувати нафту в Росії, що давало РФ змогу воювати проти України.

Про це Трамп сказав 15 жовтня на пресконференції у Білому домі.

"Так, він (прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді — ред.) мій друг. Ми не були раді від того, що він купує російську нафту. Бо це дозволяє Росії продовжувати війну, де вони вже втратили мільйон солдатів", — зазначив американський президент.

"Я хотів би, щоб ця війна зупинилася, тож я не був щасливий від того, що Індія купує нафту. І він мене запевнив сьогодні, що вони більше не будуть купувати російську нафту, — це велика зупинка", — запевняє Трамп.

І тепер, за його словами, Сполученим Штатам треба змусити Китай теж відмовитися від купівлі російського палива.

Що відомо про російську нафту в Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп анонсував, що підвищить мита для Індії ще раз, і 27 серпня запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти.

19 вересня Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що Індія не планує відмовлятися від закупівлі російської нафти, навіть попри тиск США та відновлення торговельних переговорів зі Вашингтоном.

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, адже ці країни продовжують купувати російську нафту та газ.

Пізніше Bloomberg написав, що Індія просить США дозволити їй замістити російську нафту іранською та венесуельською.