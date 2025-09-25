Bloomberg: Індія просить США дозволити їй замістити російську нафту іранською

За даними джерел Bloomberg, індійські чиновники заявили адміністрації президента США Дональда Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти вимагатиме від Вашингтона натомість дозволити закупівлю сирої нафти у постачальників, що перебувають під санкціями, – Ірану та Венесуели.

Про це Bloomberg пише у четвер, 25 вересня.

Зазначається, що делегація, яка відвідала США цього тижня, повторила це прохання на зустрічах з американськими чиновниками. Про це повідомила людина, обізнана з цими закритими переговорами. Представники Індії наголосили, що одночасне припинення поставок індійським нафтопереробним заводам з Росії, Ірану та Венесуели — усіх основних виробників нафти — може призвести до різкого зростання світових цін, додали люди, знайомі з переговорами.

Речники Міністерств торгівлі та нафти, а також посольства США в Нью-Делі не відповіли на запити агентства про коментарі.

Представники Нью-Делі вирушили до США для переговорів після того, як Вашингтон запровадив щодо Індії тарифи через її торгівлю нафтою з Росією. Незважаючи на мита, Індія зберегла імпорт сирої нафти з РФ, хоча й за нижчими цінами, нагадує Bloomberg.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гоял заявив цього тижня в Нью-Йорку, що Індія хоче збільшити закупівлі американської нафти та газу, додавши, що “цілі енергетичної безпеки матимуть дуже високий елемент участі США”.

Як відзначає Bloomberg, Росія була змушена запропонувати знижку на свою нафту після того, як багато інших країн відмовилися від торгівлі з Москвою через війну РФ в Україні. Майже 90% потреб Індії в нафті задовольняється за рахунок імпорту, а дешевші російські барелі допомогли зменшити навантаження на її імпортні витрати. Іранська та венесуельська нафта також будуть пропонувати аналогічну знижку.

Індія припинила купувати іранську нафту у 2019 році, а найбільший приватний нафтопереробний завод країни — Reliance Industries Ltd. — припинив закупівлі венесуельської сирої нафти 2025 року, оскільки США посилили санкції. Переробні компанії можуть перейти на купівлю більшої кількості барелів з Близького Сходу, але це матиме вищу вартість і завищить загальний обсяг імпорту.

Індія є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається танкерами, тоді як Китай є найбільшим загальним імпортером, включаючи поставки трубопроводами.

Мита Трампа для Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснефть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".

27 серпня президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти. Нові тарифи, найвищі в Азії, набули чинності о 00:01 у Вашингтоні 27 серпня, подвоївши чинне 25% мито на індійський експорт. Мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США — найбільшого ринку Індії — і найбільше завдадуть шкоди таким галузям промисловості як текстиль та ювелірні вироби.