Трамп пригрозив Індії "величезними митами" за купівлю нафти з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Індія продовжуватиме сплачувати "величезні тарифи", якщо не припинить купувати нафту з Росії.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту Air Force One.

Трампові нагадали, що він розмовляв з Нарендрою Моді і прем'єр Індії обіцяв припинити закупівлі російської нафти, але офіційний Делі заперечує припинення закупівель.

"Якщо вони продовжуватимуть, вони платитимуть багато тарифів, якщо вони це сказали. Але я не вірю що вони це сказали. Я мав розмову із премʼєр-міністром Моді. Він сказав, що більше не буде купувати російську нафту. Я не знаю (чому в Індії заявили, що продовжують купувати російську нафту, — ред. ), але якщо вони продовжуватимуть — вони платитимуть величезні тарифи, а вони не хочуть цього", — сказав Трамп.

15 жовтня Трамп заявив, що Індія нібито збирається припинити імпорт нафти та газу з Росії.

16 жовтня у Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що імпорт нафти та газу — це "захист інтересів індійського споживача".

Що відомо про російську нафту в Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп анонсував, що підвищить мита для Індії ще раз, і 27 серпня запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти.

19 вересня Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що Індія не планує відмовлятися від закупівлі російської нафти, навіть попри тиск США та відновлення торговельних переговорів зі Вашингтоном.

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, адже ці країни продовжують купувати російську нафту та газ.

Пізніше Bloomberg написав, що Індія просить США дозволити їй замістити російську нафту іранською та венесуельською.