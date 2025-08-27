Трамп запровадив 50% мита на індійські товари через закупівлю нафти РФ

Президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Нові тарифи, найвищі в Азії, набули чинності о 00:01 у Вашингтоні 27 серпня, подвоївши чинне 25% мито на індійський експорт. Мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США — найбільшого ринку Індії — і найбільше завдадуть шкоди таким галузям промисловості як текстиль та ювелірні вироби.

При цьому фармацевтика та електроніка, включно з великими інвестиціями Apple в Індії, поки що звільнені від мит.

Агентство зазначає, що цей крок знаменує різке погіршення відносин між двома країнами та поворот у стратегії Вашингтона, яка протягом багатьох років розвивала партнерство з Індією як противаги Китаю.

Трамп розкритикував Індію за купівлю російської нафти, яка, за його словами, фінансує війну президента Володимира Путіна в Україні. Нью-Делі захищав свої зв'язки з Росією та назвав дії США "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими".

Тарифи загрожують конкурентоспроможності експорту Індії порівняно з такими конкурентами, як Китай та В'єтнам, водночас викликають питання щодо амбіцій прем'єр-міністра Нарендри Моді перетворити південноазіатську країну на великий виробничий центр.

Експортери одягу, взуття та дрібних промислових товарів, таких як іграшки, готуються до падіння замовлень та можливих скорочень робочих місць.

"Це матиме дуже великий вплив на індійських експортерів, оскільки 50% тарифи не підходять для клієнтів", — заявив Ісрар Ахмед, директор Farida Shoes Pvt. Ltd., яка понад 60% продукції постачає до США.

За даними Citigroup, нові збори можуть знизити економічне зростання Індії на 0,6–0,8 процентного пункту.

Ці тарифи приголомшили індійських чиновників і сталися після кількох місяців торгівельних переговорів між Нью-Делі та Вашингтоном. Індія була однією з перших країн, які розпочали торгівельні переговори з адміністрацією Трампа, але її власні високі тарифи та протекціоністська політика в таких секторах, як сільське господарство та молочна промисловість, розчарували американських перемовників.

Відносини ще більше погіршилися після того, як Трамп розкритикував Індію за купівлю нею російської нафти. Нью-Делі стверджував, що ці покупки стабілізують енергетичні ринки, і заявив, що продовжуватиме купувати російську нафту "залежно від фінансової вигоди".

Індія збільшила імпорт нафти з Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, і тепер на неї припадає близько 37% експорту російської нафти, згідно з даними московської консалтингової компанії Kasatkin Consulting.

Американська торгова група, яка мала прибути до Індії 25-29 серпня для шостого раунду переговорів, відклала свій візит, що викликає подальше занепокоєння щодо того, чи зможуть обидві сторони укласти торгівельну угоду до осені — мета, поставлена ​​під час візиту Моді до Білого дому в лютому.

Мита Трампа для Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один з найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснєфть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".