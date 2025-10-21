У Сенаті США відклали нові санкції проти Росії до зустрічі Трампа з Путіним

Ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торговельних партнерів у Сенаті США відклали. Рішення призупинили до майбутньої зустрічі американського президента Дональда Трампа та лідера Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомив лідер більшості в Сенаті Джон Тун, якого цитує Politico.

"Подивимося, як пройде ця зустріч із Путіним через пару тижнів", — сказав він журналістам.

Він додав, що тісно контактує із сенатором Ліндсі Гремом (республіканець), який координує зусилля щодо санкцій з Білим домом. За словами Туна, Грем намагається визначити, "чи буде плідною та зустріч".

Анонімне джерело Politico, знайоме з внутрішніми обговореннями, також підтвердило, що законопроєкт фактично заморожений до зустрічі лідерів США та РФ. Раніше Дональд Трамп оголосив, що зустріч відбудеться в Будапешті, але не назвав точної дати.

Рішення про паузу ухвалили після того, як минулого тижня сам Тун заявляв, що настав час переходити до законодавства, яке передбачає тарифи для країн-імпортерів російських енергоносіїв та вторинні санкції проти іноземних фірм. Однак того ж дня Трамп провів тривалу телефонну розмову з Путіним і згодом поставив під сумнів доцільність просування санкційного законопроєкту.

Законопроєкт має понад 80 співавторів, що дає достатню підтримку для подолання можливого вето президента. Проте республіканці не бажають просуватися вперед без чіткої підтримки Трампа, щоб не ставити своїх членів у "політично скрутне становище", якщо він виступить проти ініціативи.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.