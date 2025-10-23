Пані посол України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина привітала санкції Мін'юсту США проти "Роснєфті" та "Лукойлу".

Про це вона сказала в коментарі Суспільному.

Вона підкреслила, що це вперше за каденції 47-го президента США Дональда Трампа є така ухвала — Вашингтон вирішив запровадити повні блокувальні санкції проти російських енергетичних компаній. Це сталося після численних спроб дати Росії можливість розпочати справжні переговори про припинення війни, додає Ольга Стефанішина.

"Це рішення повністю узгоджується з послідовною позицією України, яка неодноразово наголошувала: мир можливий лише через силу та через тиск на агресора усіма доступними міжнародними інструментами", — наголосила посолка.

Міністерство фінансів США 22 жовтня офіційно оголосило про санкції проти російських нафтових компаній "Роснєфть", "Лукойл" та їхніх дочірніх фірм. Президент Дональд Трамп сподівається, що це підштовхне лідера РФ Володимира Путіна до розсудливості й що це допоможе припинити війну в Україні.

Інші пропозиції санкцій для РФ з боку США

Раніше лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявляв, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торгівельних партнерів у Сенаті США відклали. Рішення призупинили до майбутньої зустрічі Трампа й Путіна.

Рішення про паузу ухвалили після того, як минулого тижня Тун заявляв, що настав час переходити до законодавства, яке передбачає тарифи для країн-імпортерів російських енергоносіїв та вторинні санкції проти іноземних фірм. Однак того ж дня Трамп провів тривалу телефонну розмову з Путіним і згодом поставив під сумнів доцільність просування санкційного законопроєкту.

Згодом стало відомо, що Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через її війну проти України. Однією з цих ініціатив є пропозиція визнати Росію державою-спонсором тероризму.