Армія США за вказівкою президента Дональда Трампа 21 та 22 жовтня завдала ударів по двох суднах у східній частині Тихого океану. Човни, як стверджує Пентагон, причетні до контрабанди наркотиків у Штати. Загинули загалом 5 людей.

Про це повідомив міністр оборони США Піт Гегсет на своїй сторінці в Х.

Гегсет посилається на американську розвідку та стверджує, що судна були причетні до незаконної контрабанди наркотиків, рухалися відомим маршрутом наркотрафіку і перевозили наркотики.

На одному з човнів було двоє чоловіків, на іншому — троє. Вони загинули, заявив міністр оборони, водночас з боку американських військових обійшлося без втрат.

Міністр оборони порівняв наркоторговців із Аль-Каїдою та пообіцяв і ліквідовувати "наркотерористів, які приносять смерть і руйнування в наші міста".

Це перша військова операція Сполучених Штатів у Тихому океані, відколи Трамп оголосив про масштабну боротьбу з наркоторгівлею, зазначають Reuters та BBC.

Усього Америка здійснила вже 8 ударів по суднах, де, за версією Міноборони, перевозили наркотики. Понад 30 людей загинуло. Двоє чоловіків вижили та репатрійовані до Колумбії та Еквадору.

Держсекретар США Марко Рубіо 22 жовтня прокоментував атаки США: "Якщо люди хочуть, щоб більше не підривали наркочовни, нехай припинять відправляти наркотики до Сполучених Штатів".

Що відомо про атаки США по суднах, які ймовірно, залучені до наркотрафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків. 14 жовтня на ще одному судні від ударів армії США загинули троє людей.

Тим часом Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.

"Будь-які удари по території Венесуели стали б значним ескалацією конфлікту. Після кількох ударів по човнах адміністрація наголосила, що операції проводилися в міжнародних водах, — є в роз'ясненні.

9 жовтня уряд Венесуели звернувся до Ради Безпеки ООН із проханням провести термінове засідання, присвячене військовим діям США у водах біля південного узбережжя країни, які відбуваються останніми тижнями.