Трамп США назвав президента Колумбії “нелегальним наркобароном”

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у неділю, що американські сили атакували судно, пов’язане з колумбійським повстанським угрупованням. Водночас президент Дональд Трамп назвав президента Колумбії Густаво Петро “нелегальним наркобароном” і оголосив, що виплати Південній Америці припиняються.

Про це пише Reuters.

За словами Гегсета, Пентагон знищив судно і ліквідував трьох осіб “у зоні відповідальності Південного командування США, що включає Карибський регіон”. Він заявив, що корабель був пов’язаний із Національно-визвольною армією і займався незаконною наркоторгівлею, але не надав доказів.

Колумбія засудила висловлювання Трампа

МЗС Колумбії назвало слова Трампа образливими та такими, що становлять пряму загрозу суверенітету країни. У заяві йдеться, що ці звинувачення є “надзвичайно серйозним актом, який підриває гідність президента колумбійців”.

Трамп раніше того ж дня опублікував допис у Truth Social, де написав: “Президент Густаво Петро з Колумбії — нелегальний наркобарон, який активно заохочує масове виробництво наркотиків на великих і малих плантаціях по всій Колумбії. Мета цього виробництва — продаж величезних обсягів наркотиків до США, що спричиняє смерть, руйнування та хаос”.

Минулого місяця США анулювали візу Педро після того, як він взяв участь у пропалестинській демонстрації в Нью-Йорку та закликав американських військових не виконувати накази Трампа.

Смертельні удари американських військових по суднах у Карибському морі також викликали обурення серед колумбійців. Правозахисники й юристи, серед них Amnesty International, назвали такі дії “вбивствами у відкритому морі”.

Раніше цього місяця Педро заявив, що один із ударів влучив по колумбійському судну — звинувачення, яке адміністрація Трампа заперечує.

У відповідь на останнє бомбардування Педро сказав, що судно належало “скромній родині”, а не бойовикам, і відповів Трампу у соцмережах: “Пане Трампе, Колумбія ніколи не була грубою до Сполучених Штатів… але ви грубі й неосвічені щодо Колумбії. Я не бізнесмен, а тим більше не наркоторговець. У моєму серці немає жадібності”.

У вересні Трамп включив Колумбію, Афганістан, Болівію, М’янму та Венесуелу до списку країн, які, за оцінкою США, “демонстративно провалили” виконання зобов’язань у боротьбі з наркотиками за останній рік.