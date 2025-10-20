Колумбія відкликає посла зі США через заяви Трампа про наркоторгівлю в країні

У понеділок, 20 жовтня, Колумбія заявила, що відкликає свого посла зі США після заяв американського лідера Дональда Трампа щодо підвищення мит на південноамериканські товари. Крім того, припиняє виплати країні через конфлікт, пов’язаний з військовими ударами США по кораблю, який, за даними Вашингтона, перевозив наркотики.

Про це пише Reuters.

"Посол Колумбії в Сполучених Штатах Америки Даніель Гарсія-Пена був відкликаний для консультацій президентом Густаво Петро і зараз перебуває в Боготі. У найближчі години уряд повідомить про прийняті рішення", — заявили в МЗС Колумбії.

Нагадаємо, 19 жовтня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Пентагон знищив судно і ліквідував трьох осіб “у зоні відповідальності Південного командування США, що включає Карибський регіон”. Він заявив, що корабель був пов’язаний із Національно-визвольною армією і займався незаконною наркоторгівлею, але не надав доказів.

Згодом Трамп опублікував допис у своїй соцмережі Truth Social, де назвав президента Колумбії "нелегальним наркобароном, який активно заохочує масове виробництво наркотиків на великих і малих плантаціях по всій Колумбії".

МЗС Колумбії назвало слова Трампа образливими та такими, що становлять пряму загрозу суверенітету країни. У заяві йдеться, що ці звинувачення є “надзвичайно серйозним актом, який підриває гідність президента колумбійців”.

У відповідь на слова американського лідера президент Колумбії Густаво Петро сказав, що судно належало “скромній родині”.

"Пане Трампе, Колумбія ніколи не була грубою до Сполучених Штатів… але ви грубі й неосвічені щодо Колумбії. Я не бізнесмен, а тим більше не наркоторговець. У моєму серці немає жадібності", — написав Петро.