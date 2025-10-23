Трамп поговорить із Сі, щоб Китай більше не купував російську нафту

Президент США Дональд Трамп анонсував, що поговорить з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, аби Пекін припинив купувати російську нафту, "яка фінансує війну".

Про це він сказав, спілкуючись із пресою на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

За словами Трампа, він напередодні розмовляв також з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Нью-Делі пообіцяло адміністрації США, що припинить купувати російську нафту до кінця року.

"Китай трохи інший, знаєте, вони трохи інші. Їхні стосунки з Росією. (...) Через [Джо] Байдена та [Барака] Обаму їх змусили об'єднатися. Їх ніколи не слід було змушувати об'єднатися. Вони не можуть бути дружніми. Вони не можуть бути такими за своєю природою", — говорив американський лідер.

Він вважає, що його попередники, президенти Обама та Байден "змусили" Москву та Пекін об'єднатися у сферах енергетики, зокрема через нафту. Трамп говоритиме про це з лідером КНР.

15 жовтня Трамп заявив, що Індія нібито збирається припинити імпорт нафти та газу з Росії. Наступного дня в Міністерстві закордонних справ Індії спростували це й заявили, що імпорт нафти та газу — це "захист інтересів індійського споживача".

Що відомо про російську нафту в Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп анонсував, що підвищить мита для Індії ще раз, і 27 серпня запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти.

19 вересня Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що Індія не планує відмовлятися від закупівлі російської нафти, навіть попри тиск США та відновлення торговельних переговорів зі Вашингтоном.

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, адже ці країни продовжують купувати російську нафту та газ.

Пізніше Bloomberg написав, що Індія просить США дозволити їй замістити російську нафту іранською та венесуельською.