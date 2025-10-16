В Індії не підтвердили заяву Трампа про зупинку імпорту нафти з РФ

У Міністерстві закордонних справ Індії заявили, що імпорт нафти та газу — це "захист інтересів індійського споживача". Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Індія нібито збирається припинити імпорт нафти та газу з Росії.

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал, передає Hindustan Times.

"Індія є значним імпортером нафти та газу. Нашим постійним пріоритетом є захист інтересів індійського споживача в нестабільному енергетичному сценарії. Наша імпортна політика повністю керується цією метою", — заявив речник МЗС Індії.

Рандхір Джайсвал визначив дві основні цілі енергетичної політики Індії — розгляд ширшої бази та диверсифікація імпорту енергоносіїв для відповідності ринковим умовам.

"Забезпечення стабільних цін на енергоносії та надійне постачання є подвійною ціллю нашої енергетичної політики. Це передбачає широку базу наших джерел енергії та диверсифікацію відповідно до ринкових умов", – додав він.

15 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його у намірах припинити імпорт енергоносіїв з Росії.

Що відомо про російську нафту в Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп анонсував, що підвищить мита для Індії ще раз, і 27 серпня запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти.

19 вересня Bloomberg із посиланням на власні джерела писав, що Індія не планує відмовлятися від закупівлі російської нафти, навіть попри тиск США та відновлення торговельних переговорів зі Вашингтоном.

Під час виступу на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня Трамп оголосив Китай та Індію "головними спонсорами" війни Росії проти України, адже ці країни продовжують купувати російську нафту та газ.

Пізніше Bloomberg написав, що Індія просить США дозволити їй замістити російську нафту іранською та венесуельською.