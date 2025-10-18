США і Китай проведуть нові переговори про зниження мит – Bloomberg

Наступний раунд торгівельних переговорів між США та Китаєм запланований на найближчі дні у Малайзії, де міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем'єр Китаю Хе Ліфен обговорять питання зниження нових мит.

Про це повідомляє Bloomberg.

Бессент заявив під час заходу в Білому домі, що він буде розмовляти з Хе в п'ятницю ввечері, а через тиждень, імовірно, зустрінеться з ним у Малайзії, щоб "підготуватися до зустрічі двох президентів".

Коментарі Бессента пролунали після того, як президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо того, що переговори з китайськими чиновниками можуть привести до угоди, яка дозволить подолати кризу, в результаті якої американський лідер погрожував різко підвищити мита.

Bloomberg зазначає, що ці заяви сигналізували про зусилля Вашингтона заспокоїти побоювання щодо повномасштабної торгівельної війни з Пекіном, яка може мати руйнівний вплив на світову економіку.

"Я думаю, що у нас все дуже добре. Я думаю, що ми ладнаємо з Китаєм", – сказав Трамп. Він також висловив думку про те, що його запланована зустріч з головою Китаю Сі Цзіньпіном, яка має відбутися цього місяця в Південній Кореї на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, відбудеться.

Тиждень тому Трамп висловив невдоволення з приводу контролю Китаю над рідкісноземельними металами та оголосив про введення 100% надбавки до імпорту китайських товарів з 1 листопада. Але в п'ятницю Трамп в інтерв'ю Fox Business назвав рішення щодо надвисоких мит "несталим".

Раніше цього року США та Китай домовилися про перемир'я, згідно з яким Вашингтон призупинив 145% тарифи на китайські товари, а Пекін зобов'язався відновити постачання рідкісноземельних магнітів. Термін дії цієї угоди закінчується в листопаді.

Майбутні переговори, пише Bloomberg, є останніми спробами досягти порозуміння в торгівельній сфері після чотирьох раундів двосторонніх торгівельних переговорів. Бессент і Хе раніше вели переговори в Мадриді, Стокгольмі, Лондоні та Женеві.

Наступного тижня в Куала-Лумпурі, столиці Малайзії, відбудеться саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії, на якому також очікується присутність багатьох інших лідерів з усього світу.