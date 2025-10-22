Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через війну, яку розпочала РФ проти України. Серед них — пропозиція визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це Суспільному повідомили сенатори Джим Ріш та Джин Шахін.

Йдеться про такі документи:

законопроєкт "СТОП Росія та Китай";

законопроєкт про внесення змін до Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), який передбачає вдосконалення механізму використання заморожених російських суверенних активів на користь України;

законопроєкт про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Сенаторка Джин Шахін відзначила, що ухвалення законопроєктів демонструє двопартійну підтримку у Конгресі США для України.

"Ми ухвалили три законопроєкти щодо вжиття заходів проти Росії щодо визнання її державою-спонсором тероризму (через те, що вона зробила для викрадення українських дітей), щодо можливості використовувати заморожені російські активи та підтримувати Україну цими доларами, а також вжити заходів проти Китаю за фінансування російської військової машини", — сказала Джин Шахін.

Голова комітету та сенатор Джим Ріш заявив, що зараз немає можливості проголосувати за ці законопроєкти у Сенаті США через призупинення роботи уряду.

"Ми обережно оптимістично налаштовані, що ми дійдемо до цього найближчим часом, тому що це очевидно, питання, яке зараз є центральним, і це одне з того, що ми можемо зробити. Палата представників невдовзі повернеться до роботи, і ці питання будуть серед перших у порядку денному", — сказав сенатор.

Раніше стало відомо, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торгівельних партнерів у Сенаті США відклали. Рішення призупинили до майбутньої зустрічі американського президента Дональда Трампа та лідера Кремля Володимира Путіна.

Підготовку зустрічі Путіна та Трампа у Будапешті теж призупинили попри запевнення премʼєра Угорщини Віктора Орбана.