Перейти до основного змісту
Сенатський комітет США схвалив три законопроєкти щодо посилення тиску на Росію та підтримки України
СШАРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАПОЛІТИКАСВІТВІЙНА

Сенатський комітет США схвалив три законопроєкти щодо посилення тиску на Росію та підтримки України

Ексклюзивно
Марія Патока
Тетяна Козирєва
Розмір шрифту

Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через війну, яку розпочала РФ проти України. Серед них — пропозиція визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це Суспільному повідомили сенатори Джим Ріш та Джин Шахін.

Йдеться про такі документи:

  • законопроєкт "СТОП Росія та Китай";
  • законопроєкт про внесення змін до Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity for Ukrainians Act (REPO act), який передбачає вдосконалення механізму використання заморожених російських суверенних активів на користь України;
  • законопроєкт про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

Сенаторка Джин Шахін відзначила, що ухвалення законопроєктів демонструє двопартійну підтримку у Конгресі США для України.

"Ми ухвалили три законопроєкти щодо вжиття заходів проти Росії щодо визнання її державою-спонсором тероризму (через те, що вона зробила для викрадення українських дітей), щодо можливості використовувати заморожені російські активи та підтримувати Україну цими доларами, а також вжити заходів проти Китаю за фінансування російської військової машини", — сказала Джин Шахін.

Голова комітету та сенатор Джим Ріш заявив, що зараз немає можливості проголосувати за ці законопроєкти у Сенаті США через призупинення роботи уряду.

"Ми обережно оптимістично налаштовані, що ми дійдемо до цього найближчим часом, тому що це очевидно, питання, яке зараз є центральним, і це одне з того, що ми можемо зробити. Палата представників невдовзі повернеться до роботи, і ці питання будуть серед перших у порядку денному", — сказав сенатор.

Раніше стало відомо, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торгівельних партнерів у Сенаті США відклали. Рішення призупинили до майбутньої зустрічі американського президента Дональда Трампа та лідера Кремля Володимира Путіна.

Підготовку зустрічі Путіна та Трампа у Будапешті теж призупинили попри запевнення премʼєра Угорщини Віктора Орбана.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок