США анонсували "значний поштовх" у санкціях проти Росії – Бессент
США анонсували "значний поштовх" у санкціях проти Росії – Бессент

Юрій Свиридюк
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що найближчим часом очікується "значний поштовх" у питанні запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Цього вечора або завтра зранку буде значний поштовх у питанні санкцій щодо Росії", — заявив Скотт Бессент.

Раніше стало відомо, що Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через її війну проти України. Однією з цих ініціатив є пропозиція визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Новина доповнюється…

