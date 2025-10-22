США анонсували "значний поштовх" у санкціях проти Росії – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що найближчим часом очікується "значний поштовх" у питанні запровадження нових санкцій проти Росії.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
"Цього вечора або завтра зранку буде значний поштовх у питанні санкцій щодо Росії", — заявив Скотт Бессент.
Раніше стало відомо, що Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через її війну проти України. Однією з цих ініціатив є пропозиція визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Новина доповнюється…