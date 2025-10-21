Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що зустріч президента США Трампа та очільника Росії Путіна в Угорщині нібито намагаються "зірвати". Він звинуватив у цьому Євросоюз.

Про це Роберт Фіцо повідомив у Facebook.

Фіцо заявив, що "із медіасередовища Єврокомісії надходять попередження на адресу Угорщини" про необхідність виконати міжнародний ордер на арешт Путіна.

"Я завжди стверджував, що ЄС перетворився на воєнний кабінет, і що значна частина його держав-членів підтримує війну в Україні, наївно вважаючи, що таким чином можна послабити або навіть перемогти Росію", — повідомив Роберт Фіцо.

Фіцо також заявив, що нібито ведеться робота над участю українського президента Зеленського у зустрічі Трампа та Путіна, а також окремі лідери Євросоюзу "намагаються протиснутися" на зустріч.

"Якщо ЄС справді хоче швидкого миру в Україні (у що я не вірю), він повинен зробити все можливе, щоб зустріч Трампа та Путіна у Будапешті відбулася без перешкод і якнайшвидше. Якнайшвидший саміт Трампа та Путіна у Будапешті — без жодних перешкод і з повною підтримкою ЄС — це моя офіційна позиція", — заявив Роберт Фіцо.

Раніше стало відомо, що організація зустрічі президента США Трампа та очільника Росії Путіна у Будапешті наразі призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів".

У Білому Домі Суспільному повідомили, що у найближчому майбутньому зустріч президента США Трампа та очільника Росії Путіна не планується.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.