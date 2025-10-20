В Україну з російської окупації повернули ще двох підлітків

В Україну з тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути ще двох українських підлітків.

Про це у Telegram 20 жовтня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак та розповів їхні історії.

За його словами, один з повернутих, 18-річний хлопець жив у місті, де окупанти замінили українську шкільну програму на суцільну російську пропаганду, а спілкування українською стало небезпечним.

"Він бачив, як його вчителів змушували перейти на російські освітні стандарти, а військові приходили до шкіл із лекціями про "службу Родине". Хлопець розумів, що єдиний варіант майбутнього там — це примусова мобілізація до армії окупанта", — каже посадовець.

Ще один 20-річний хлопець прожив у російській окупації майже три роки. Як стверджує посадовець, він пережив ізоляцію, приниження, постійні перевірки та обшуки окупаційною владою.

"Його сестрі вдалося раніше виїхати на підконтрольну Україні територію, і саме вона переконала брата зробити цей крок", — розповів Єрмак.

Очільник ОПУ додав, що наразі обидва хлопці вже знаходяться у безпеці, зі своїми рідними, та розпочинають нове життя в Україні.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.