Україні вдалося повернути 1625 дітей, викрадених Росією — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1625 українських дітей.

Про це глава держави заявив під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яка проходить на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку 23 вересня.

"Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та підтримці партнерів 1625 дітей вже повернені до України. Кожне повернення — це успіх та врятована дитина, але також виклик, тому що дитина має бути реінтегрована і захищена від травми, через яку вона пройшла", — сказав Зеленський.

Він також повідомив, що Україна запускає "механізм відстежування" для збору всіх даних про викрадених Росією українських дітей. Зеленський наголосив, що РФ приховує правду, тому ця робота є "ключовою": йдеться про фінансування, пошук і верифікацію інформації, а також зусилля, спрямовані на притягнення винних до відповідальності.

"Я закликаю вас, в кожному санкційному пакеті посилюйте тиск на тих російських політиків, посадовців, суддів, пропагандистів та інших хто залучений до викрадення дітей та спроби перепрограмувати їх свідомості. Все це відомо. Табори, де викрадених дітей навчають ненависті, які інституції до цього причетні, та навіть структури російської державної церкви який використовується, щоби стерти ідентичність українських дітей", — сказав президент України.

Зеленський також нагадав, що під час переговорів у Туреччині українська делегація передала Росії список з іменами 339 викрадених дітей, проте наразі жодної відповіді чи даних про них так і не отримала.

"Станом на зараз Росія майже нічого не зробила. Навіть не дала реальної інформації про цих дітей. Вони відмовляються дати реальну інформацію нам та міжнародним організаціям", — зазначив глава держави.

Зеленський висловив сподівання, що результатом цієї зустрічі стане підтримка ініціатив, спрямованих на пошук, повернення та реінтеграцію українських дітей.

"Ми повинні перетворити увагу на дії. Нам треба ваша підтримка і підтримка партнерів у Генеральній Асамблеї. І цього року ми представимо резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію дітей", — додав Зеленський.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.